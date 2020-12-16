Де, як та у якій валюті зберігати гроші

Щоб досягти добробуту, люди не працюють 24/7, а заощаджують — відкладають частину зароблених коштів на майбутнє. Роблять це різними способами: зберігають готівку вдома, купують золото, відкривають депозит тощо. Розглянемо найпоширеніші з них.

Купівля готівкової валюти — найбільш звичний для нас варіант заощаджень. Отримавши зарплатню у гривні, певну її частину ми несемо у банк або обмінник, щоб придбати долари чи євро. Такий інструмент збереження коштів дає можливість захиститися від знецінення грошей і зберегти їхню ліквідність — у будь-який момент валюту можна продати.

Як бачимо з даних на рисунку, з січня до кінця листопада 2020 року євро зріс відносно долара США на 6,1%, а гривня знецінилася на 16,5%. Якщо врахувати, що ситуація із пандемією коронавірусу погіршується, то говорити про швидке зростання економіки не можемо. Зараз у нас триває девальваційний тренд, тому гроші вигідніше зберігати в іноземній валюті. І краще вибрати для заощаджень євро, бо дохід буде вищим.

Припустимо, щоб захиститися від девальвації, ви обміняли гривню на долари або євро. Тепер потрібно подумати про те, як уберегтися від інфляції. За останні 10 років максимальний її рівень у США становив 3,16%, а у ЄС — 3,29%. Не достатньо лише конвертувати гривню у валюту, потрібно інвестувати кошти.

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Який же інструмент у валюті може перекрити інфляцію 3,1-3,3%? Максимальна ставка за річними депозитами в доларах та євро становить 3,5% у маловідомих банках із високим рівнем ризику. Нести туди гроші не варто, адже є шанси більше їх не побачити. Альтернатива — державні зовнішні та внутрішні облігації у валюті.

Інвестиційна компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА зазначає, що дохідність облігацій у доларах становить 4%, а у євро — 3%. Додатково ви отримуєте дві важливі переваги:

держава на законодавчому рівні гарантує повернення всієї суми інвестиції та виплату нарахованого прибутку;

вам не потрібно сплачувати ні податок на дохід фізичних осіб (18%), ні військовий збір (1,5%) — все залишається вам.

Звісно, можна зберігати кошти по-іншому: купувати нерухомість, якщо у вас багато грошей, або брати участь в ІРО, якщо ви хочете чимало заробити. Але придбання державних цінних паперів — оптимальний вибір, якщо ви хочете зберегти цінність коштів, маєте лише кілька тисяч доларів для інвестування та не готові ризикувати.