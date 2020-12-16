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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Замість ковідного: в Україні створять новий спецфонд для боротьби з Covid-19

Для боротьби з коронавірусом в Україні у 2021 році створять окремий спеціальний фонд. Кошти з нього виділятимуть на вакцинацію проти Covid-19, фінансову підтримку медиків, подолання наслідків пандемії.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

– Торік був окремий фонд, який фінансувався для боротьби чи подолання наслідків коронавірусу. Наступного року кожне міністерство, яке безпосередньо долучене до боротьби з Covid-19, матиме спеціальні програми для забезпечення держави всім необхідним.

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Дмитро Разумков пояснив, що кошти з новоствореного фонду не будуть розподіляти на різні напрямки, як було з так званим ковідним фондом. Але у ньому буде менше грошей, ніж у попередньому.

У квітні цього року народні депутати ухвалили законопроект, який передбачав створення Фонду боротьби з коронавірусом у державному бюджеті.

Передбачалося, що кошти з нього виділятимуться на закупівлю медичних засобів, виплату додаткових коштів медичним працівникам, доплати окремим категоріям працівників, матеріальну допомогу безробітнім.

Станом на 10 грудня для Фонду боротьби з Covid-19 виділили 66 млрд грн.

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