Госслужащим разрешили работать после 65 лет — Рада приняла закон

Верховная Рада приняла закон, предусматривающий снятие возрастных ограничений для работы на государственной службе.

Соответствующий законопроект №4065 поддержали 300 народных депутатов. Документ предусматривает, что в случае необходимости госслужащего по решению субъекта назначения могут оставить на службе после достижения 65-ти лет по его согласию, но не более чем до достижения 70 лет.

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Кроме того, в случае назначения на госслужбу человека, которому 65 и более лет, он назначается сроком на один год с правом переназначения без конкурса.

Также докумен предусматривает возможность восстановления на госслужбе тех служащих, которые были уволены на основании достижения 65 лет.

Сокращение количества госслужащих

Накануне первый заместитель председателя фракции Слуга народа Александр Корниенко заявил, чтобы увеличивать фонд оплаты труда на государственной службе, придется сокращать количество государственных служащих.

Однако он убежден, что сокращение нужно делать правильно, с поиском альтернативных возможностей для рабочих.