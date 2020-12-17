Дия: допомога ФОП и статистика заявлений на выплаты

С портала и приложения Дия для предпринимателей было оформлено более 200 тыс. успешных заявок на выплату 8 тыс. гривен.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

По словам министра, несмотря на недавние сбои в системе, сейчас она работает стабильно и круглосуточно.

Согласно статистике, более 160 тыс. заявок от предпринимателей и наемных сотрудников поступило с мобильного приложения Дия, еще более 40 тыс. — с сайта.

Михаил Федоров также прокомментировал так называемые отказы, когда предприниматели не могут оформить заявку на получение социальной помощи во время карантина.

— Такая возможность не предусматривает формата отказов. Если человек подпадает под определенные критерии, то она автоматически, выполняя несколько шагов, подает заявление. Человек проходит авторизацию, и приложение сразу определяет, соответствуют ли указанные критерии.

Сейчас министерство активно работает над увеличением мощности системы и консультированием граждан.

Федоров отметил, что Минцифры отвечает только за техническую составляющую реализации проекта.

— Критерии и логика выплат разрабатывается не нами, но мы делаем все, чтобы процедура была удобной.

Как оформить помощь ФЛП в приложении Дия

Начиная с 14 декабря, украинские предприниматели могут рассчитывать на единовременную финансовую помощь на фоне карантина и пандемии.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Пошаговую инструкцию, как оформить помощь для ФЛП на период карантина в Украине, можно найти на Фактах ICTV.

Конечный срок приема заявлений заканчивается 31 декабря 2020 года.