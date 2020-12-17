Дія: допомога ФОП та статистика заяв на виплати

З порталу та додатку Дія домомога для підприємців було оформлено понад 200 тис. успішних заявок на виплату 8 тис. гривень.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповів очільник Мінцифри Михайло Федоров.

За словами міністра, попри нещодавні збої у системі, наразі вона працює стабільно та цілодобово.

Згідно зі статистикою, понад 160 тис. заявок від підприємців і найманих співробітників надійшло з мобільного застосунку Дія, ще понад 40 тис. – з сайту.

Михайло Федоров також прокоментував так звані відмови, коли підприємці не можуть оформити заявку для отримання соціальної допомоги під час карантину.

– Така можливість не передбачає формату відмов. Якщо людина підпадає під визначені критерії, то вона автоматично, виконуючи декілька кроків, подає заяву. Особа авторизовується, і додаток одразу визначає, чи відповідають вказані критерії.

Наразі міністерство активно працює над збільшенням потужності Дії та консультуванням громадян.

Федоров зазначив, що Мінцифри відповідає лише за технічну складову реалізації проекту.

– Критерії та логіку виплат розробляємо не ми, однак ми робимо все, аби процедура була зручною.

Як оформити допомогу ФОП у додатку Дія

Починаючи з 14 грудня, українські підприємці можуть розраховувати на одноразову фінансову допомогу на тлі карантину та пандемії.

Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Покрокову інструкцію, як оформити допомогу для ФОП на період карантину в Україні, можна знайти на Фактах ICTV.

Кінцевий термін прийому заяв закінчується 31 грудня 2020 року.