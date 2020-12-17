Остановит “скрутки”: в Украине снизили НДС для агросектора до 14%

В Украине снижена ставка НДС для некоторых видов агропродукции — с 20% до 14%.

Соответствующий законопроект №3656 принят Верховной Радой во втором чтении 17 декабря.

— В данном перечне есть только те товары, которые не продаются в розницу, то есть те, на которые не может быть налогообложение ставкой НДС.

НДС для таких товаров, как зерно или сырая нефть, — это всего лишь депозит, который потом или возмещается, или превращается в другие товары по ставке 20% НДС, — отметил народный депутат Марьян Заблоцкий, представляя документ в парламенте.