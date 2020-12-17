Остановит “скрутки”: в Украине снизили НДС для агросектора до 14%

В Украине снижена ставка НДС для некоторых видов агропродукции — с 20% до 14%.
Соответствующий законопроект №3656 принят Верховной Радой во втором чтении 17 декабря.
— В данном перечне есть только те товары, которые не продаются в розницу, то есть те, на которые не может быть налогообложение ставкой НДС.
НДС для таких товаров, как зерно или сырая нефть, — это всего лишь депозит, который потом или возмещается, или превращается в другие товары по ставке 20% НДС, — отметил народный депутат Марьян Заблоцкий, представляя документ в парламенте.
По мнению авторов законопроекта, благодаря внедрению пониженной ставки перерабатывающие предприятия смогут сэкономить 6% расходов при закупке продукции за счет меньших налоговых обязательств производителя.
При этом исчезнут стимулы для оптимизации налоговых обязательств — “скруток”.
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Первое чтение
Верховная Рада 17 сентября приняла в первом чтении законопроект №3656 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по операциям по поставке отдельных видов сельскохозяйственной продукции, которым предлагается снизить ставку НДС с 20% до 14% для отдельных видов продукции (сырья) в сельском хозяйстве.