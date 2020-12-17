Зупинить “скрутки”: в Україні знизили ПДВ для агросектору до 14%

В Україні знижено ставку ПДВ для деяких видів агропродукції – з 20% до 14%.

Відповідний законопроект №3656 ухвалено Верховною Радою в другому читанні 17 грудня.

– У даному переліку є тільки ті товари, які не продаються в роздріб, тобто ті, на які не може бути оподаткування ставкою ПДВ.

ПДВ для таких товарів, як зерно або сира нафта, – це всього лише депозит, який потім або відшкодовується, або перетворюється на інші товари за ставкою 20% ПДВ, – зазначив народний депутат Мар’ян Заблоцький, представляючи документ у парламенті.