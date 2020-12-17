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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Віталій Плахта |

Зупинить “скрутки”: в Україні знизили ПДВ для агросектору до 14%

В Україні знижено ставку ПДВ для деяких видів агропродукції – з 20% до 14%.

Відповідний законопроект №3656 ухвалено Верховною Радою в другому читанні 17 грудня.

– У даному переліку є тільки ті товари, які не продаються в роздріб, тобто ті, на які не може бути оподаткування ставкою ПДВ.

ПДВ для таких товарів, як зерно або сира нафта, – це всього лише депозит, який потім або відшкодовується, або перетворюється на інші товари за ставкою 20% ПДВ, – зазначив народний депутат Мар’ян Заблоцький, представляючи документ у парламенті.

На думку авторів законопроекту, завдяки впровадженню зниженої ставки переробні підприємства зможуть зекономити 6% видатків під час закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов’язань виробника.

Водночас зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов’язань — “скруток”.

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Перше читання

Верховна Рада 17 вересня ухвалила в першому читанні законопроект №3656 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій із постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, яким пропонується знизити ставку ПДВ з 20% до 14% для окремих видів продукції (сировини ) в сільському господарстві.

Фото: Dreamstime

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