Зупинить “скрутки”: в Україні знизили ПДВ для агросектору до 14%

В Україні знижено ставку ПДВ для деяких видів агропродукції – з 20% до 14%.
Відповідний законопроект №3656 ухвалено Верховною Радою в другому читанні 17 грудня.
– У даному переліку є тільки ті товари, які не продаються в роздріб, тобто ті, на які не може бути оподаткування ставкою ПДВ.
ПДВ для таких товарів, як зерно або сира нафта, – це всього лише депозит, який потім або відшкодовується, або перетворюється на інші товари за ставкою 20% ПДВ, – зазначив народний депутат Мар’ян Заблоцький, представляючи документ у парламенті.
На думку авторів законопроекту, завдяки впровадженню зниженої ставки переробні підприємства зможуть зекономити 6% видатків під час закупівлі продукції за рахунок менших податкових зобов’язань виробника.
Водночас зникнуть стимули для оптимізації податкових зобов’язань — “скруток”.
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Перше читання
Верховна Рада 17 вересня ухвалила в першому читанні законопроект №3656 Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій із постачання окремих видів сільськогосподарської продукції, яким пропонується знизити ставку ПДВ з 20% до 14% для окремих видів продукції (сировини ) в сільському господарстві.