Уголовную ответственность за кнопкодавство в Раде усилят

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков провел совещание с руководителями фракций и групп после того, как Голос потребовал сделать перерыв в пленарном заседании.

— Наша фракция взяла перерыв, чтобы провести совещание руководства Рады и фракций из-за кнопкодавства в парламенте, — сообщили в Голосе.

По итогам заседания спикер сообщил, что в Раде установят дополнительные камеры видеофиксации для того, чтобы проверять персональность голосования.

— Это совместная позиция всех депутатских фракций и групп — разработать изменения в законодательство, которые бы ввели более жесткую ответственность за неперсональное голосование и в рамках увеличения уголовной ответственности, и в рамках административной ответственности. Это необходимо сделать до 15 января, — сказал Разумков, — отметил Разумков.

Также парламент возвращается к тому распределению мест, которые были закреплены за фракциями и группами в начале работы нового созыва. А так называемые резервные места будут отключены от системы Рада.

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Кроме того, в четверг фракция зарегистрировала в парламенте проект постановления об отмене результатов голосования о назначении министра образования Сергея Шкарлета по подозрению в фиктивном голосовании. Для того, чтобы доказать факты кнопкодавства, будут изучать записи с видеокамер.

В соответствии с законодательством не персональное голосование является уголовным преступлением. 16 января 2020 года вступил в силу закон, обеспечивающий личное голосование нардепами. В случае, если вину народного избранника докажет суд, он заплатит штраф в размере 51-85 тыс. грн.