Кримінальну відповідальність за кнопкодавство в Раді посилять

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков провів нараду з керівниками фракцій і груп після того, як Голос висунув вимогу зробити перерву в пленарному засіданні.

– Наша фракція взяла перерву, щоб провести нараду керівництва Ради і фракцій через кнопкодавство в парламенті, – повідомили у Голосі.

За підсумками засідання спікер повідомив, що у Раді встановлять додаткові камери відеофіксації для того, аби перевіряти персональність голосування.

– Це спільна позиція всіх депутатських фракцій і груп – розробити зміни до законодавства, які б ввели більш жорстку відповідальність за неперсональное голосування в рамках збільшення кримінальної та адміністративної відповідальності. Це необхідно зробити до 15 січня, – сказав Разумков, – зазначив Разумков.

Також парламент повертається до того розподілу місць, які були закріплені за фракціями та групами на початку роботи нового скликання. А так звані резервні місця будуть відключені від системи Рада.

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Крім того, у четвер фракція зареєструвала в парламенті проект постанови про скасування результатів голосування щодо призначення міністра освіти Сергія Шкарлета через підозру у фіктивному голосуванні. Для того, щоб довести факти кнопкодавства, вивчатимуть записи з відеокамер.

Віднедавна згідно із законодавством неперсональне голосування є кримінальним злочином. 16 січня 2020 року набув чинності закон щодо забезпечення особистого голосування нардепами. У разі, якщо провину народного обранця доведе суд, він заплатить штраф у розмірі 51-85 тис. грн.