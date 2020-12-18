Мифы об инвестировании в ценные бумаги

Миф 1. Чтобы инвестировать, нужно много денег
Это будет правдой, только если вы хотите влиять на деятельность вызбранного предприятия, предлагать собственные идеи для развития бизнеса и тому подобное. В этом случае нужно купить от 10% акций компании, что будет стоить немало.
Если таких амбиций нет, то много денег для приобретения ценных бумаг не требуется. Например, 1 декабря вам бы хватило $122, чтобы купить акцию Apple.
Еще доступнее вариант – приобрести государственную облигацию за 1150 гривен. Акция украинской компании стоит примерно так же. Если же храните деньги, например, в долларах, то можете купить несколько валютных облигаций по $1150 за штуку.
Итак, начинать инвестировать можно с тысячи долларов. Этого вполне хватит, чтобы купить несколько облигаций или акций известной американской компании и получить через год ощутимый доход.
Миф 2. Инвестировать на фондовом рынке очень рискованно
Считается, что акции являются наиболее рискованным финансовым инструментом. Но действительно ли это всегда так?
Из графика, на котором изображена историческая динамика широкого индекса S&P 500 с 2000 года до начала 2020-го, видим, что фондовый рынок США растет. И это даже несмотря на кризис 2007-2008 годов. Более того, он непрерывно растет со времен Великой депрессии (тридцатые годы ХХ в.) И лишь в отдельные периоды времени корректируется вниз.
Если инвестор покупает ценные бумаги, например на 10 лет, ему не стоит обращать внимание на спекулятивное изменение стоимости акций в конкретный период. Долгосрочная инвестиция обязательно принесет хорошую прибыль. Однако это касается только “голубых фишек” – акций крупных, ликвидных и надежных брендов. Небольшие компании более склонны к колебаниям цены.
Таким образом, если вы инвестируете на долгий срок, то краткосрочные спекулянты не повлияют на ваш доход.
Миф 3. Покупка ценных бумаг — это лотерея, они ничего не стоят
Сторонники “теории случайного блуждания” утверждают, что в инвестировании на фондовом рынке спрогнозировать что-то почти невозможно, а движения цены в одну или другую сторону нельзя объяснить. Их оппонентами являются сторонники теории эффективного рынка, согласно которой рыночные цены являются справедливыми и отражают публичную информацию компании. За кем же правда?
Каждый инвестор должен понимать, что рынок не всегда объективен. Часто бывает, что компанию переоценивают, и после первой неудачи цена ее акций корректируется до справедливой стоимости или даже ниже.
Есть случаи, когда стартап недооценивают. Главное — уметь анализировать ситуацию на рынке. Делать это можно самостоятельно или обратиться за помощью к эксперту. Например, в компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА проводят специальные тренинги по техническому и фундаментальному анализу, что особенно полезно для начинающих.
Если ваше решение будет основываться на аналитической оценке компании, результат не заставит себя долго ждать.
Миф 4. Инвестиции не приносят стабильного дохода
Многим инвесторам нужен фиксированный и предсказуемый доход, а не сверхприбыли. В таком случае советуем обратить внимание на облигации. Если вы приобретете такие ценные бумаги, то на заранее определенный срок зафиксируете конкретную доходность.
Размер прибыли от облигаций зависит от кредитного рейтинга эмитента (это государство или компания, выпускающая ценные бумаги) и срока обращения ценной бумаги.
Сегодня украинские государственные облигации можно приобрести с доходностью 9% в гривне, 4% в долларах и 3% в евро. Об этом отмечают в компании ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА. После окончания срока обращения ценных бумаг, государство гарантирует возврат всей суммы инвестиции.
Существование мифов — это нормально. Пока украинцы только знакомятся со сферой инвестиций на фондовом рынке, у них будет немало предубеждений и страхов.
Постепенно рынок будет развиваться, а люди будут становится более грамотными в финансовом плане. И тогда без лишних мыслей они смогут выбирать облигации как надежный инвестиционный инструмент или акции, которые могут принести немалый доход.