Мифы об инвестировании в ценные бумаги

Это будет правдой, только если вы хотите влиять на деятельность вызбранного предприятия, предлагать собственные идеи для развития бизнеса и тому подобное. В этом случае нужно купить от 10% акций компании, что будет стоить немало.

Если таких амбиций нет, то много денег для приобретения ценных бумаг не требуется. Например, 1 декабря вам бы хватило $122, чтобы купить акцию Apple.

Еще доступнее вариант – приобрести государственную облигацию за 1150 гривен. Акция украинской компании стоит примерно так же. Если же храните деньги, например, в долларах, то можете купить несколько валютных облигаций по $1150 за штуку.

Итак, начинать инвестировать можно с тысячи долларов. Этого вполне хватит, чтобы купить несколько облигаций или акций известной американской компании и получить через год ощутимый доход.