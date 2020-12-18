Міфи про інвестування у цінні папери

Міф 1. Щоб інвестувати, потрібно багато грошей
Це буде правдою лише тоді, якщо ви хочете впливати на діяльність вибраного підприємства, пропонувати власні ідеї для розвитку бізнесу тощо. У цьому разі потрібно купити від 10% акцій компанії, що коштуватиме немало.
Якщо таких амбіцій немає, то багато грошей для придбання цінних паперів не потрібно. Наприклад, 1 грудня вам би вистачило $122, щоб купити акцію Apple.
Ще доступніший варіант — придбати державну облігацію за 1150 гривень. Акція української компанії коштує приблизно так само. Якщо ж зберігаєте гроші, наприклад, у доларах, то можете купити кілька валютних облігацій по $1150 за штуку.
Отже, починати інвестувати можна з тисячі доларів. Цього цілком вистачить, щоб купити кілька облігацій чи акцій відомої американської компанії та отримати через рік відчутний дохід.
Міф 2. Інвестувати на фондовому ринку дуже ризиковано
Вважається, що акції є найбільш ризиковим фінансовим інструментом. Але чи справді це завжди так?
Із графіка, на якому зображена історична динаміка широкого індексу S&P 500 з 2000 року до початку 2020-го, бачимо, що фондовий ринок США зростає. І це навіть попри кризу 2007-2008 років. Щобільше — він безперервно зростає з часів Великої депресії (30-і рр. ХХ ст.) і лише в окремі періоди часу корегується вниз.
Якщо інвестор купує цінні папери, наприклад на 10 років, йому не варто звертати увагу на спекулятивну зміну вартості акцій у конкретний період. Довгострокова інвестиція обов’язково принесе хороший прибуток. Однак це стосується лише “блакитних фішок” — акцій великих, ліквідних і надійних брендів. Невеликі компанії більш схильні до коливань ціни.
Отже, якщо ви інвестуєте на довгий термін, то короткострокові спекулянти не вплинуть на ваш дохід.
Міф 3. Купівля цінних паперів — це лотерея, вони нічого не варті
Прихильники “теорії випадкового блукання” переконують, що в інвестуванні на фондовому ринку спрогнозувати щось майже неможливо, а рухи ціни в одну чи іншу сторону не можна пояснити. Їхніми опонентами є прихильники теорії ефективного ринку, згідно з якою ринкові ціни є справедливими та віддзеркалюють публічну інформацію компанії. За ким же правда?
Кожен інвестор має розуміти, що ринок не завжди об’єктивний. Часто буває, що компанію переоцінюють, і після першої невдачі ціна її акцій корегується до справедливої вартості або навіть нижче.
Є випадки, коли стартап недооцінюють. Головне — вміти аналізувати ситуацію на ринку. Робити це можна самостійно або звернутися по допомогу до експерта. Наприклад, у компанії ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА проводять спеціальні навчання з технічного та фундаментального аналізу, що особливо корисно для початківців.
Якщо ваше рішення ґрунтуватиметься на аналітичній оцінці компанії, результат не змусить себе довго чекати.
Міф 4. Інвестиції не приносять стабільного доходу
Багатьом інвесторам потрібен фіксований і передбачуваний дохід, а не надприбутки. У такому разі радимо звернути увагу на облігації. Якщо ви придбаєте такі цінні папери, то на заздалегідь визначений термін зафіксуєте конкретну дохідність.
Розмір прибутку від облігацій залежить від кредитного рейтингу емітента (це держава або компанія, що випускає цінні папери) та терміну обігу цінного паперу.
Сьогодні українські державні облігації можна придбати з дохідністю 9% у гривні, 4% у доларах та 3% у євро. Про це зазначають у компанії ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА. Після закінчення терміну обігу цінних паперів держава гарантує повернення всієї суми інвестиції.
Існування міфів — це нормально. Доки українці лише знайомляться зі сферою інвестицій на фондовому ринку, у них буде чимало упереджень і страхів.
Поступово ринок розвиватиметься, а люди матимуть кращу фінансову грамотність. І тоді без зайвих думок обиратимуть облігації як надійний інвестиційний інструмент або акції, які можуть принести чималий дохід.