Міфи про інвестування у цінні папери

Це буде правдою лише тоді, якщо ви хочете впливати на діяльність вибраного підприємства, пропонувати власні ідеї для розвитку бізнесу тощо. У цьому разі потрібно купити від 10% акцій компанії, що коштуватиме немало.

Якщо таких амбіцій немає, то багато грошей для придбання цінних паперів не потрібно. Наприклад, 1 грудня вам би вистачило $122, щоб купити акцію Apple.

Ще доступніший варіант — придбати державну облігацію за 1150 гривень. Акція української компанії коштує приблизно так само. Якщо ж зберігаєте гроші, наприклад, у доларах, то можете купити кілька валютних облігацій по $1150 за штуку.

Отже, починати інвестувати можна з тисячі доларів. Цього цілком вистачить, щоб купити кілька облігацій чи акцій відомої американської компанії та отримати через рік відчутний дохід.