НАБУ сообщило о подозрении Татарову

Национальное антикоррупционное бюро Украины 18 декабря сообщило о подозрении заместителю главы Офиса президента Олегу Татарову.

Политика считают причастным к делу о завладении имуществом Национальной гвардии на 81 млн грн.

В пресс-службе НАБУ отметили, что Олег Татаров — третий подозреваемый по делу.

Другими фигурантами являются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат (по совместительству — бывший конечный бенефицар ООО Укрбуд Девелопмент).

Производство по делу Олега Татарова открыто по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.

САП и объявление о подозрении

Перед официальным сообщением НАБУ о подозрении Олегу Татарову заявили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

О подписании политику сообщение о подозрении сообщил и.о. руководителя САП Максим Грищук.

Олег Татаров отреагировал на заявление САП в своем Telegram-канале, написав, что готов доказывать свою невиновность.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента обратился в суд, обвинив главу НАБУ Артема Сытника в посягательстве на честь и репутацию.