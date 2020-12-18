САП подписала подозрение Олегу Татарову — СМИ

И.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук подписал подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову.

По данным СМИ, сам Олег Татаров пока еще не получил подозрение. В своем Telegram-канале политик написал:

— Я пройду этот путь, докажу свою невиновность и достойно отвечу.

Как сообщали пресс-службы антикоррупционных органов, заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров возможно фигурантом дела фальсификации экспертизы по делу о завладении имуществом Нацгвардии.

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Также к этому инциденту причастен бывший народный депутат Максим Микитась.

Вручение подозрения Татарову планировалось еще в начале декабря, однако этого не произошло.

Тогда в Офисе генпрокурора решили заменить процессуальных руководителей по данному делу.

Татаров будет судиться с Сытником

О том, что готовится судебный иск на главу НАБУ Артема Сытника, Олег Татаров сообщил 12 декабря.

Иск является реакцией политика на обвинения НАБУ в причастности к преступлениям в сфере строительства.

В связи с этим Татаров решил защитить свою честь и репутацию.

Фото: Олег Татаров