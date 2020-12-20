В Амстердаме двух украинцев сняли с рейса из-за отказа надевать маски

В Амстердаме двух украинцев сняли с рейса авиакомпании KLM из-за категорического отказа надеть медицинские маски. Вылет борта задержали на два часа.

Об инциденте рассказала ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко.

— Заметила группу украинских мужчин, один из которых был без маски. Нагло развалившись в кресле, он сказал друзьям: Сейчас посмотрим, как они меня арестуют. Я прошла и мысленно сильно пожелала, чтобы это самоуверенное существо таки кто-то наказал, — рассказала Инна Шевченко.

Она также поделилась, что в самолете почти не было свободных мест, а большинство пассажиров — это были моряки, которые возвращались на родину на новогодние праздники.

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— Все радостно ждали взлет, но самолет не трогался с места. Минут через 40 в салон зашел пилот и сообщил, что из-за пассажиров, которые не хотят надевать маски — вылет пришлось задержать, — отметила ведущая.

Оказалось, что в хвосте самолета двое мужчин наотрез отказывались надевать маски и никак не реагировали на уговоры со стороны стюардесс.

— В самом хвосте происходило бесстыдное действо, героями которого были — тот самый мужчина, который хвастался своей храбростью и его друг. Они наотрез отказались надевать маски, — отметила Шевченко.

В результате пилот принял решение снять мятежников с рейса.

— Когда герои это осознали, то быстренько повесили маски, но было уже поздно. Командир был непоколебим! — рассказала Инна Шевченко.

В конце концов двух украинцев приехала снимать с рейса полиция, потому что сами они это делать отказывались.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Інна Шевченко News/ICTV (@inna_shevchenko_ictv)

В Испании украинца высадили из самолета

В начале августа в Испании экстренно посадили самолет из-за украинца без медицинской маски.

Инцидент произошел на рейсе с острова Гран-Канария в Мадрид.

Сначала пьяный мужчина просто отказывался надеть маску, потом начал ругаться, а в конце даже угрожал пассажирам, которые сидели рядом.

Украинца передали местным правоохранителям, после чего самолет полетел в Мадрид.