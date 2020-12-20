В Амстердамі двох українців зняли з рейсу через відмову одягати маски

В Амстердамі двох українців зняли з рейсу авіакомпанії KLM через категоричну відмову вдягнути медичні маски. Виліт борту затримали на дві години.

Про інцидент розповіла ведуча Фактів ICTV Інна Шевченко.

– Помітила групу українських чоловіків, один з яких був без маски. Нахабно розвалившись у кріслі, він промовив друзям: Зараз подивимося, як вони мене арештують. Я пройшла повз і подумки сильно побажала, аби це самовпевнене створіння таки було кимось покаране, – розповіла Інна Шевченко.

Вона також поділилася, що у літаку майже не було вільних місць, а більшість пасажирів – це були моряки, які поверталися на батьківщину на новорічні свята.

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– Всі радісно чекали на зліт, але літак не рушав з місця. Хвилин за 40 у салон зайшов пілот і повідомив, що через пасажирів, які не хочуть вдягати маски – виліт довелося затримати, – зазначила ведуча.

Виявилося, що у хвості літака двоє чоловіків навідріз відмовлялися вдягати маски та ніяк не реагували на вмовляння з боку стюардес.

– У самісінькому хвості відбувалося дуже сороміцьке дійство, героями якого були – той самий чоловік, який вихвалявся своєю хоробрістю та його друг. Вони навідріз відмовилися вдягати маски, – зазначила Шевченко.

В результаті пілот ухвалив рішення зняти бунтівників з рейсу.

– Коли герої це усвідомили, то швиденько почепили маски, але було вже запізно. Командир був непохитний! – розповіла Інна Шевченко.

Врешті-решт двох українців приїхала знімати з рейсу поліції, бо самі вони це робити відмовлялися.

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В Іспанії українця висадили з літака

На початку серпня в Іспанії екстрено посадили літак через українця без медичної маски.

Інцидент стався на рейсі з острову Гран-Канарія до Мадрида.

Спочатку п’яний чоловік просто відмовлявся вдягнути маску, потім почав лаятися, а в кінці навіть погрожував пасажирам, які сиділи поруч.

Українця передали місцевим правоохоронцям, після чого літак продовжив рух до Мадрида.