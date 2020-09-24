Отказались надеть маски: в Киеве супругов сняли с авиарейса в Анталию

Украинская супружеская пара попала в скандал на авиарейсе Киев-Анталия.
Туристов вывели из самолета из-за отказа надеть маски.
На просьбу соблюдать правила пребывания в самолете мужчина ответил грубой бранью.
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Одна из пассажирок, которая рассказала об инциденте в своем Facebook, подтвердила, что по прихоти супруг рейс был задержан на целый час.
— Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти свои чемоданы.
В соцсетях одобрили принципиальность пограничников и персонала рейса.
В Испании украинца высадили из самолета
В начале августа в Испании экстренно посадили самолет из-за украинца без медицинской маски.
Инцидент произошел на рейсе с острова Гран-Канария в Мадрид.
Сначала пьяный мужчина просто отказывался надеть маску, потом начал ругаться, а в конце даже угрожал пассажирам, которые сидели рядом.
Украинца передали местным правоохранителям, после чего самолет полетел в Мадрид.
Источник: Леся Войтицкая