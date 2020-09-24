Отказались надеть маски: в Киеве супругов сняли с авиарейса в Анталию

Украинская супружеская пара попала в скандал на авиарейсе Киев-Анталия.

Туристов вывели из самолета из-за отказа надеть маски.

На просьбу соблюдать правила пребывания в самолете мужчина ответил грубой бранью.

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Одна из пассажирок, которая рассказала об инциденте в своем Facebook, подтвердила, что по прихоти супруг рейс был задержан на целый час.

— Через полчаса пограничники вывели их под аплодисменты пассажиров из самолета. Еще полчаса в багажном отделении ковырялись, чтобы найти свои чемоданы.

В соцсетях одобрили принципиальность пограничников и персонала рейса.

В Испании украинца высадили из самолета

В начале августа в Испании экстренно посадили самолет из-за украинца без медицинской маски.

Инцидент произошел на рейсе с острова Гран-Канария в Мадрид.

Сначала пьяный мужчина просто отказывался надеть маску, потом начал ругаться, а в конце даже угрожал пассажирам, которые сидели рядом.

Украинца передали местным правоохранителям, после чего самолет полетел в Мадрид.

Источник: Леся Войтицкая