В Испании экстренно посадили самолет из-за гражданина Украины, который отказался соблюдать масочный режим на борту судна.

Инцидент произошел во время выполнения рейса авиакомпанией Air Europa из острова Гран-Канария в Мадрид.

Представители экипажа несколько раз просили украинца с признаками алкогольного опьянения надеть маску, но тот отказывался. Кроме того, он угрожал другим пассажирам.

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В связи с этим пилоты запросили разрешение на посадку. Самолет приземлился в аэропорту Малаги, где украинца высадили.

Мужчину передали местным правоохранителям, после чего самолет продолжил движение в Мадрид.

Черный список пассажиров-дебоширов

В Украине могут создать черный список пассажиров, куда отнесут всех, кого высаживали из-за дебоша, хулиганства и вандализма во время нахождения в общественном транспорте.

С инициативой выступил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Таким пассажиры не будут продавать билеты.

Источник: El Periodico