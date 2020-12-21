На внеочередном заседании, которое состоится 22 декабря, депутаты Киевсовета планируют рассмотреть вопрос об увеличении дополнительных выплат столичным медикам.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

— Парламент на прошлой неделе принял госбюджет на 2021 год, но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Поэтому я дал поручение Департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать возможности и представить предложения в городской бюджет на 2021 год, чтобы увеличить расходы на помощь медикам коммунальных больниц Киева, — сообщил Кличко.

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По его словам, речь идет о ежемесячных надбавках к заработным платам работников медицинским работникам. Планируется с января 2021 года начать выплачивать к заработной плате врачам дополнительно по 5 тыс. грн, медсестрам — 4 тыс. грн, младшему медицинскому персоналу — 2 тыс. грн.

Он отметил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу Здоровье киевлян — в следующем году такую ​​финансовую помощь будут получать 30 тыс. медицинских работников столицы.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 декабря в Украине обнаружили 6 545 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки были госпитализированы 1 766 человек.

Всего с Covid-19 умерли 16665 человек, за сутки — 80. В общем выздоровели 586 268 украинцев, за сутки — 5 106 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 26 839 (в том числе методом ПЦР — 22 149, методом ИФА — 4 690).