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Факты / Украина / Политика
Оксана Доротюк |

До 5 тыс. ежемесячно: в Киеве хотят ввести дополнительные выплаты медикам

На внеочередном заседании, которое состоится 22 декабря, депутаты Киевсовета планируют рассмотреть вопрос об увеличении дополнительных выплат столичным медикам.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко.

— Парламент на прошлой неделе принял госбюджет на 2021 год, но сфера здравоохранения не получила должной финансовой поддержки. Поэтому я дал поручение Департаменту здравоохранения и финансов КГГА проработать возможности и представить предложения в городской бюджет на 2021 год, чтобы увеличить расходы на помощь медикам коммунальных больниц Киева, — сообщил Кличко.

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По его словам, речь идет о ежемесячных надбавках к заработным платам работников медицинским работникам. Планируется с января 2021 года начать выплачивать к заработной плате врачам дополнительно по 5 тыс. грн, медсестрам — 4 тыс. грн, младшему медицинскому персоналу — 2 тыс. грн.

Он отметил, что если эти изменения об усилении социальной защиты медиков будут внесены в программу Здоровье киевлян — в следующем году такую ​​финансовую помощь будут получать 30 тыс. медицинских работников столицы.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 декабря в Украине обнаружили 6 545 новых случаев коронавируса. За минувшие сутки были госпитализированы 1 766 человек.

Всего с Covid-19 умерли 16665 человек, за сутки — 80. В общем выздоровели 586 268 украинцев, за сутки — 5 106 человек. Осуществлено тестирований за сутки — 26 839 (в том числе методом ПЦР — 22 149, методом ИФА — 4 690).

Источник: КГГА

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