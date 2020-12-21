На позачерговому засіданні, яке відбудеться 22 грудня, депутати Київради планують розглянути питання про збільшення додаткових виплат столичним медикам.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

– Парламент минулого тижня ухвалив дежбюджет на 2021 рік, але сфера охорони здоров’я не отримала належної фінансової підтримки. Тому я дав доручення Департаменту охорони здоров’я та фінансів КМДА опрацювати можливості та подати пропозиції до міського бюджету на 2021 рік, щоб збільшити видатки на допомогу медикам комунальних лікарень Києва, – повідомив Кличко.

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За його словами, йдеться про щомісячні надбавки до заробітних плат працівників медичним працівникам. Планується з січня 2021 року розпочати виплачувати до заробітної плати лікарям додатково по 5 тис. грн, медсестрам – 4 тис. грн, молодшому медичному персоналу – 2 тис. грн.

Він зазначив, якщо ці зміни про посилення соціального захисту медиків будуть внесені до програми Здоров’я киян – наступного року таку фінансову допомогу будуть отримувати 30 тис. медичних працівників столиці.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 грудня в Україні виявили 6 545 нових випадків коронавірусу. За минулу добу було госпіталізовано 1 766 осіб.

Загалом від Covid-19 померли 16 665 осіб, за добу – 80. Загалом одужали 586 268 українців, за добу – 5 106 осіб. Здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).