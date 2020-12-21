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Факти / Україна / Політика
Оксана Доротюк |

До 5 тис. щомісяця: у Києві хочуть ввести додаткові виплати медикам

На позачерговому засіданні, яке відбудеться 22 грудня, депутати Київради планують розглянути питання про збільшення додаткових виплат столичним медикам.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко.

 – Парламент минулого тижня ухвалив дежбюджет на 2021 рік, але сфера охорони здоров’я не отримала належної фінансової підтримки. Тому я дав доручення Департаменту охорони здоров’я та фінансів КМДА опрацювати можливості та подати пропозиції до міського бюджету на 2021 рік, щоб збільшити видатки на допомогу медикам комунальних лікарень Києва, – повідомив Кличко.

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За його словами, йдеться про щомісячні надбавки до заробітних плат працівників медичним працівникам. Планується з січня 2021 року розпочати виплачувати до заробітної плати лікарям додатково по 5 тис. грн, медсестрам – 4 тис. грн, молодшому медичному персоналу – 2 тис. грн.

Він зазначив, якщо ці зміни про посилення соціального захисту медиків будуть внесені до програми Здоров’я киян – наступного року таку фінансову допомогу будуть отримувати 30 тис. медичних працівників столиці.

Коронавірус в Україні

Станом на 21 грудня в Україні виявили 6 545 нових випадків коронавірусу. За минулу добу було госпіталізовано 1 766 осіб.

Загалом від Covid-19 померли 16 665 осіб, за добу – 80. Загалом одужали 586 268 українців, за добу – 5 106 осіб. Здійснено тестувань за добу – 26 839 (зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690).

Джерело: КМДА

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