Кабинет министров Украины в понедельник, 21 декабря, провел внеочередное заседание, где рассмотрел кадровые вопросы в министерствах и государственных ведомствах, в частности определил временного руководителя Госгеокадастра.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте, народный депутат Василий Мокан.

По его данным, парламентарии проголосовали за:

увольнение Свириденко Юлии Анатольевны с должности первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (по собственному желанию);

увольнение Шкарлета Сергея Николаевича с должности заместителя министра образования и науки по вопросам европейской интеграции (в связи с избранием на должность министра образования и науки);

увольнение Лещенко Романа Николаевича с должности председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (в связи с избранием министром АПК);

увольнение Каплунова Дениса Викторовича с должности первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции.

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— Временное исполнение обязанностей главы Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра возложено на Пинчука Алексея Игоревича (начальник Управления по вопросам евроинтеграции и международного сотрудничества Госгеокадастра), — добавил нардеп.

Кроме того, Кабинет министров Украины намерен временно ограничить авиасообщение с Великобританией из-за нового штамма коронавируса.

Соответствующее решение правительство может принять, как сообщают источники Интерфакса.

Новые назначения

18 декабря Рада назначила нового министра по делам ветеранов. Им стала Юлия Лапутина. За проголосовали 248 нардепов.

По словам Лапутиной, она должна поработать в министерстве, чтобы более профессионально отвечать о том, как планируется решать вопросы ветеранов.