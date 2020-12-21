Кабінет міністрів України у понеділок, 21 грудня, провів позачергове засідання, де розглянув кадрові питання у міністерствах та державних відомствах, зокрема визначив тимчасового керівника Держгеокадастру.

Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.

За його даними, парламентарі проголосували за:

звільнення Свириденко Юлії Анатоліївни з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням);

звільнення Шкарлета Сергія Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв’язку із обранням на посаду міністра освіти і науки);

звільнення Лещенка Романа Миколайовича з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв’язку із обранням міністром АПК);

звільнення Каплунова Дениса Вікторовича з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.

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– Тимчасове виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру покладено на Пінчука Олексія Ігоровича (начальник Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру), – додав нардеп.

Окрім того, Кабінет міністрів України має намір тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу.

Відповідне рішення уряд може ухвалити, як повідомляють джерела Інтерфаксу.

Нові призначення

18 грудня Рада призначила нового міністра у справах ветеранів. Ним стала Юлія Лапутіна. За проголосували 248 нардепів.

За словами Лапутіної, вона має попрацювати у міністерстві, щоб більш фахово відповідати про те, як планується вирішувати питання ветеранів.