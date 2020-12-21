Кабінет міністрів України у понеділок, 21 грудня, провів позачергове засідання, де розглянув кадрові питання у міністерствах та державних відомствах, зокрема визначив тимчасового керівника Держгеокадастру.
Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан.
За його даними, парламентарі проголосували за:
- звільнення Свириденко Юлії Анатоліївни з посади першого заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (за власним бажанням);
- звільнення Шкарлета Сергія Миколайовича з посади заступника міністра освіти і науки з питань європейської інтеграції (у зв’язку із обранням на посаду міністра освіти і науки);
- звільнення Лещенка Романа Миколайовича з посади голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (у зв’язку із обранням міністром АПК);
- звільнення Каплунова Дениса Вікторовича з посади першого заступника голови Державної екологічної інспекції.
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– Тимчасове виконання обов’язків голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру покладено на Пінчука Олексія Ігоровича (начальник Управління з питань євроінтеграції та міжнародного співробітництва Держгеокадастру), – додав нардеп.
Окрім того, Кабінет міністрів України має намір тимчасово обмежити авіасполучення з Великою Британією через новий штам коронавірусу.
Відповідне рішення уряд може ухвалити, як повідомляють джерела Інтерфаксу.
Нові призначення
18 грудня Рада призначила нового міністра у справах ветеранів. Ним стала Юлія Лапутіна. За проголосували 248 нардепів.
За словами Лапутіної, вона має попрацювати у міністерстві, щоб більш фахово відповідати про те, як планується вирішувати питання ветеранів.