2020-й стал для украинцев годом плохих событий и тяжелых испытаний.

Об это свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом Демократические инициативы имени Илька Кучерива.

Среди главных событий года украинцы вспоминали эпидемию коронавируса, войну на Донбассе, весенний карантин, рост цен на товары и услуги, при этом почти все оценивали их как негативные. Так, 43% респондентов вспомнили эпидемию Covid-19, а 99,4% указали, что она является негативным событием.

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Позитивным событием 2020 года украинцы назвали строительство автодорог в рамках Большого строительства.

Согласно опросу, не ожидают кардинального изменения ситуации граждане страны и в 2021 году.

— Только 15% считают, что в новом году гривна станет более стабильной, 25% ожидают роста благосостояния, 12% считают возможным уменьшение тарифов, — говорится в результатах опроса.

При этом по поводу коронавируса мнения разделились: 45% украинцев считают, что эпидемию удастся преодолеть, 46% — нет. Не верят респонденты и в окончание войны на Донбассе в 2021 году, только 20% опрошенных верят в то, что на этой территории наконец-то будет мир.

Опрос провели специалисты Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Метод: личное интервью, опрошены 2 004 респондента, ошибка выборки не превышает 3,3%.

Отношение украинцев к вакцинации от коронавируса

Согласно результатам опроса, 55% украинцев готовы сделать прививку от коронавируса, если вакцина будет бесплатной.

40% не согласились пойти на такой шаг.

Подробнее об отношении украинцев к вакцинации от коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Фонд Демократические инициативы имени Илька Кучерива