2020-й став для українців роком поганих подій і важких випробувань.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва.

Серед головних подій року українці згадували епідемію коронавірусу, війну на Донбасі, весняний карантин, зростання цін на товари і послуги, водночас майже всі оцінювали їх як негативні. Так, 43% респондентів згадали епідемію Covid-19, 99,4% вказали, що вона є негативною подією.

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Позитивною подією 2020 року українці назвали будівництво автодоріг у межах Великого будівництва.

Згідно з опитуванням, не очікують кардинальних змін громадяни країни і у 2021 році.

– Лише 15% вважають, що у новому році гривня стане більш стабільною, 25% очікують зростання добробуту, 12% вважають можливим зменшення тарифів, – йдеться у результатах опитування.

Водночас щодо коронавірусу думки розділилися: 45% українців вважають, що епідемію вдасться подолати, 46% – ні. Не вірять респонденти і в закінчення війни на Донбасі у 2021 році, лише 20% опитаних вірять у те, що на цій території нарешті запанує мир.

Опитування провели фахівці Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України, за винятком Криму і окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Метод: особисте інтерв’ю, опитано 2 004 респонденти, похибка вибірки не перевищує 3,3%.

Ставлення українців до вакцинації від коронавірусу

Згідно з результатами опитування, 55% українців готові зробити щеплення від коронавірусу, однак якщо вакцина буде безкоштовною.

40% не погодилися піти на такий крок.

Детальніше про ставлення українців до вакцинації від коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Фонд Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва