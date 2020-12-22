Министерство культуры и информационной политики Украины устроило марафон Культура и традиция приготовления украинского борща.

В рамках культурного мероприятия в прямом эфире состоится соревнование по приготовлению лучшего блюда между министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романом Абрамовским, министром культуры и информационной политики Александром Ткаченко, вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и министром юстиции Денисом Малюськой.

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Модератором соревнования между политиками будет кулинар Евгений Клопотенко. Трансляция начнется в 17.30, 22 декабря.

Несколько месяцев назад экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины рекомендовал министерству включить в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины культуру приготовления украинского борща.

В ведомстве тогда отметили, что включение элемента НКН Культура приготовления украинского борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины будет одним из важных шагов для подготовки номинационного досье в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

К слову, ресторанный путеводитель Michelin объявил, что начинает оценивать рестораны Москвы, в которых предлагают эмблематическое для России блюдо — борщ. В мае 2019 года Министерство иностранных дел РФ утверждало, что борщ является символом традиционной кухни Российской Федерации.

После того, как Украина начала внесение борща в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия в РФ отметили, что такие действия являются новым поводом для международного скандала.