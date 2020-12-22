Міністерство культури та інформаційної політики України влаштувало марафон Культура та традиція приготування українського борщу.

У межах культурного заходу у прямому ефірі відбудеться змагання з приготування найкращої страви між міністром захисту довкілля і природних ресурсів України Романом Абрамовським, міністром культури й інформаційної політики Олександром Ткаченком, віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та міністром юстиції Денисом Малюською.

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Модератором змагання між політиками буде кулінар Євген Клопотенко. Трансляція розпочнеться о 17.30, 22 грудня.

Декілька місяців тому експертна рада з питань нематеріальної культурної спадщини при Міністерстві культури та інформаційної політики України рекомендувала міністерству внести до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України культуру приготування українського борщу.

У відомстві тоді зазначили, що внесення елемента НКС Культура приготування українського борщу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України буде одним із важливих кроків для підготовки номінаційного досьє до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

До слова, ресторанний путівник Michelin оголосив, що починає оцінювати ресторани Москви, в яких пропонують емблематичну для Росії страву – борщ. У травні 2019 року Міністерство закордонних справ Росії стверджувало, що борщ є символом традиційної кухні Російської Федерації.

Після того, як Україна розпочала внесення борщу до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини, у РФ зазначили, що такі дії є новим приводом для міжнародного скандалу.