Пересечение границы – в Украину ежесуточно прибывает 90 тыс. человек

В течение нескольких дней украинскую границу пересекают почти 90 тыс. человек в сутки. Больше всего пассажиропоток возрос во всех пунктах пропуска на границе с Польшей и в Закарпатской области.

Эта цифра почти вдвое больше, чем в ноябре и в начале декабря. Тогда границу пересекали около 50 тыс. человек в сутки.

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Украинцы возвращаются из стран ЕС перед рождественскими праздниками, поэтому на границе увеличивается поток. В прошлом году в аналогичный период границу пересекали почти 300 тыс. человек в сутки.

Особенности пересечения границы

Минздрав Украины внес в красную зону Венгрию, Словакию, Молдову и Румынию из-за значительного распространения Covid-19 (перечень государств пересматривается каждые семь дней).

Лица, въезжающие из красной зоны, обязаны пройти самоизоляцию с приложением Дій вдома.

Не подлежат самоизоляции лица, не достигшие 12 лет, а также те, кто имеет отрицательный результат тестирования на Covid-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы.

С полным списком стран красной и зеленой зоны можно ознакомиться на сайте Факты ICTV.

Фото: Госпогранслужба