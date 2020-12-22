Перетин кордону – в Україну щодоби прибуває 90 тис. осіб

Упродовж кількох днів український кордон перетинають майже 90 тис. осіб на добу. Найбільше пасажиропотік зріс в усіх пунктах пропуску на кордоні з Польщею та в Закарпатській області.

Ця цифра майже вдвічі більша, ніж у листопаді та на початку грудня. Тоді кордон перетинали близько 50 тис. осіб за добу.

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Українці повертаються з країн ЄС перед різдвяними святами, тому на кордоні збільшується потік. Торік в аналогічний період кордон перетинало майже 300 тис. осіб на добу.

Особливості перетину кордону

МОЗ України вніс у червону зону Угорщину, Словаччину, Молдову та Румунію через значне поширення Covid-19 (перелік держав переглядається кожні сім днів).

Особи, які в’їжджають із червоної зони, зобов’язані пройти самоізоляцію із застосунком Дій вдома.

Не підлягають самоізоляції особи, які не досягли 12 років, а також ті, хто має негативний результат тестування на Covid-19 методом ПЛР, який проведено не більше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Із повним списком країн червоної та зеленої зони можна ознайомитись на сайті Факти ICTV.

Фото: Держприкордонслужба