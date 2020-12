Європейцям варто залишатися вдома на період зимових свят, адже подорожі у цей час можуть збільшити кількість інфікованих Covid-19.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге у соціальних мережах.

Tragically, more than half a million people have lost their lives to #COVID19 in our region. I urge people to stay home this holiday season- its not worth the risk.

Amid a growing #mentalhealth crisis, this holiday season: reach out, connect & support ????https://t.co/TWotZ5Mdzp

— Hans Kluge (@hans_kluge) December 18, 2020