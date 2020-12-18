Європейцям варто залишатися вдома на період зимових свят, адже подорожі у цей час можуть збільшити кількість інфікованих Covid-19.

Про це заявив директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге у соціальних мережах.

– Трагічно, що понад півмільйона людей втратили життя через коронавірус у нашому регіоні. Я закликаю людей залишатися вдома у святковий сезон – не варто ризикувати, – написав Клюге.

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Tragically, more than half a million people have lost their lives to #COVID19 in our region. I urge people to stay home this holiday season- its not worth the risk. Amid a growing #mentalhealth crisis, this holiday season: reach out, connect & support ????https://t.co/TWotZ5Mdzp — Hans Kluge (@hans_kluge) December 18, 2020

Також він зазначив, що пандемія вплинула на психічне здоров’я людей. Клюге додав, що коронавірус призвів до банкрутства бізнесу та позбавив людей можливостей, які рік тому були звичайними та буденними.

До європейського регіону ВООЗ входять 53 країни, зокрема Російська Федерація та декілька держав Середньої Азії.

Новорічний локдаун в Європі

Німеччина, Італія, Нідерланди, Франція, Польща запровадять суворий карантин на новорічні свята. Зачинять кафе, бари, ресторани, кінотеатри, також діятиме комендантська година з 20.00 до 06.00.

Австрія та Греція навпаки послаблять карантин, але туристи мають обов’язково здати тест на коронавірус під час в’їзду в країни.

Джерело: Hans Kluge