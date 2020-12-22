С 1 января 2021 в Украине вырастет стоимость на распределение (доставку) газа.

Об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

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Соответствующие тарифы уже утвердили для 19 газораспределительных компаний.

— Для 17 они возрастут от 6 до 110%. И только для двух облгазов тариф снизили. Больше всего платить будут потребители АО Лубнигаз — 2,94 грн за кубометр в месяц. А меньше всего — 0,47 коп. за кубометр в месяц — потребители ЗАО Кременчукгаз, — отметили в пресс-службе ведомства.

Регулятор установил тарифы на 7-11% ниже, чем планировалось после общественного обсуждения.

НКРЕКП затвердила нові тарифи на розподіл газу

Цена на газ

В ноябре цены на газ выросли. Повышение объясняли сезонностью, ведь чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ и более высокие цены.

Однако украинцев сразу успокоили тем, что в этом году хранилища газа заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно.