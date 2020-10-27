Цена на газ для потребителей выросла, поэтому в ноябре за газ по тарифу Месячный придется платить 6,33 грн за куб. м.

Для тех, кто планирует присоединиться к тарифу Годовой, она составит 6,45 грн за куб. м.

В Нафтогазе объяснили, что повышение цены связано с сезонностью. Поскольку чем ближе к зиме, тем выше спрос на газ и высокие цены.

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Вместе с тем в ведомстве заверили, что в этом году хранилища газа в Украине заполнены более чем на 90%, поэтому цены будут расти медленнее, чем обычно.

Накануне Нафтогаз прогнозировал подорожание газа в ноябре-декабре. В частности, цену газа для украинских производителей тепла на октябрь уже пересмотрели. Теперь она составляет 5374,1 грн за 1 тыс. куб. м.

Источник: Нафтогаз