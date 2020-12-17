Умер Геннадий Кернес: когда ждать перевыборов главы Харькова

17 декабря сообщили о смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Руководитель города не смог преодолеть коронавирусную болезнь, даже несмотря на лечение в клинике Шарите.

Теперь начнется новый этап борьбы за кресло главы города.

Хотя даты перевыборов еще не известны, достаточно скоро потенциальные кандидаты могут начать кампании для того, чтобы возглавить Харьков.

Факты ICTV рассказывают, кто может стать мэром Харькова и когда ждать перевыборов.

Кто до перевыборов

Сейчас исполнение обязанностей городского головы Харькова может перейти к секретарю горсовета Игорю Терехову.

Согласно закону О местном самоуправлении в Украине, он должен заместить Кернеса на должности, если тот не сможет исполнять свои обязанности.

— В случае увольнения с должности сельского, поселкового, городского головы в связи с досрочным прекращением его полномочий или его смерти, а также в случае невозможности осуществления им своих полномочий, полномочия сельского, поселкового, городского головы осуществляет секретарь соответствующего сельского, поселкового, городского совета, — говорится в тексте ст. 42 этого закона.

Согласно закону, исполнять обязанности главы Харькова Терехов должен уже с сегодняшнего дня, поскольку только сейчас стало известно, что Кернес умер.

Так будет продолжаться до тех пор, пока не проголосуют на внеочередных выборах Харьковского городского головы, которые должны бы состояться в следующем году.

Когда ждать перевыборов

У временного преемника городского головы будет 15 суток для того, чтобы подать в парламент ходатайство о назначении внеочередных выборов.

Фактически у исполняющего обязанности главы Харькова есть время до конца года, чтобы подать соответствующий документ в Верховную Раду. Конечно, он может сделать это и 1 января, но вряд ли кто-то захочет готовить ходатайство на праздники.

А вот Рада может рассматривать документ гораздо дольше.

— Решение (о проведении выборов, — Ред.) принимается Верховной Радой Украины не позднее чем в 90-дневный срок со дня досрочного прекращения полномочий Верховной Рады Автономной Республики Крым, соответствующего местного совета, сельского, поселкового, городского головы, — говорится в Избирательном кодексе.

В комментарии Фактам ICTV эксперт по политике и местному развитию Александр Солонтай заявил, что голосования парламента за соответствующее ходатайство можно ожидать только после того, как будет готова кандидатура.

— По украинским политическим традициям, дата выборов городского головы назначается на то время, когда большинство в Верховной Раде считает, что готова к выборам мэра. Если кандидатура готова, то народные депутаты быстро выполняют обязанность, определенную Конституцией Украины, а именно назначают дату голосования – например, на март-апрель 2021 года, — рассказывает эксперт.

В то же время председатель общественной организации Опора Ольга Айвазовская считает, что процесс может растянуться на несколько лет, ведь ответственность коллегиального органа парламента за неназначение даты внеочередных выборов фактически отсутствует.

— Объявление внеочередных выборов — вопрос, который лежит в плоскости ответственности парламента и может быть растянут во времени на годы, что неоднократно демонстрировала практика. Поэтому, пока функции городского головы есть кому выполнять и есть консенсус местных элит, не факт, что выборы городского головы Харькова состоятся в ближайшее время, — пишет Айвазовская.

По мнению Солонтая, развитие событий, когда вопрос о перевыборах будут постоянно откладывать, также возможен.

А нечто подобное мы уже наблюдали.

— Если кандидат “при поддержке властей” отсутствует, то затягивание может продолжаться бесконечно. Например, когда умер мэр Луцка, то Верховная Рада пять лет не назначала выборы городского головы, до очередных выборов, которые состоялись 25 октября, — говорит эксперт по политике и местному развитию.

Кандидаты на должность

Конечно же, на место главы Харькова будут претендовать те же лица, которые боролись за него во время местных выборов.

— Сейчас основными кандидатами на пост мэра Харькова является Игорь Терехов, член команды покойного Кернеса, а также Александр Фельдман (Оппозиционная платформа — За жизнь), Алексей Кучер (Слуга народа), Олег Абрамичев (Европейская солидарность) и Игорь Черняк (Блок Светличной), которые баллотировались на прошлых местных выборах, — говорит Солонтай.

Но кто именно возьмет первенство на внеочередных местных выборах, сейчас трудно сказать. Если доверие к команде Кернеса будет преобладать, то вполне вероятно, что это будет Терехов.

Если без Кернеса образуется так называемый политический вакуум, то заполнить его сможет любой из конкурентов. Особенно, если будет видно работу партии, к которой он принадлежит, в горсовете.

По результатам местных выборов, на которых победил Кернес, больше всего шансов у Фельдмана, который получил 14,3% голосов. Сразу за ним шли Кучер (7,2%) и Абрамичев (6,6%).

Однако далеко не все сторонники покойного главы так же тепло относятся к Оппозиционной платформе — За жизнь, Европейской солидарности или любой другой политсиле.

Голоса не обязательно будут распределяться по пропорциям, которые мы увидели на местных выборах. Интересно посмотреть, что сделают кандидаты, чтобы “переманить” на свою сторону избирателей Кернеса.

Настоящее противостояние начнется незадолго до внеочередных выборов, а до тех пор все заинтересованные будут лишь “прощупывать почву”.

Все равно реальные шаги можно будет осуществлять только после объявления даты голосования.

А этого еще нужно дождаться. Ведь неизвестно, сколько времени потратит Рада на то, чтобы все же назначить выборы.