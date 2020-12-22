Вибори у Харкові через смерть Кернеса: Корнієнко назвав строки

Вибори у Харкові через смерть новообраного мера Геннадія Кернеса можуть пройти винятково у дві дати. Це остання неділя березня та остання неділя жовтня.

Про це повідомив заступник голови фракції Слуга народу Олександр Корнієнко.

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Він зазначив, що 28 березня 2021 року вибори у Харкові найімовірніше не пройдуть, бо можуть не встигнути пройти всі процедури.

– Вибори оголошуються за 60 днів – це кінець січня, до цього моменту у нас лише одна сесія, один пленарний тиждень, – зазначив Корнієнко.

Тому вибори у Харкові, найімовірніше, пройдуть наступної осені.

17 грудня міський голова Харкова Геннадій Кернес помер від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою. Через труднощі з лікуванням, політика транспортували під нагляд німецьких медиків у берлінську клініку Шаріте.

Після смерті Геннадія Кернеса містом керуватиме секретар міської ради Ігор Терехов. Для переобрання нового мера міська рада має ухвалити рішення про взяття до відома факту про смерть Кернеса, через що його повноваження припиняться достроково.