Известный блогер проинспектировал ремонт трассы Николаев-Кропивницкий

В рамках проекта Самые плохие дороги Украины. Аудит Большого строительства, блогер и эксперт Рауль Чилачава проехал по трассе Николаев-Кропивницкий и оценил качество ремонта дороги, которую год назад он признал худшей в стране.

Участок в Николаевской области был полностью переделан и превратился в бетонную дорогу. По словам блогера, уровень качества дороги высокий.

— Все сделано по уму, и сделано на очень хорошем уровне. Сейчас идет благоустройство обочин, — сообщил он.

Бетонная дорога выдерживает больший вес и требует менее частого ремонта.

— Бетонные дороги – мощный удар по казнокрадам, потому что эту дорогу надо ремонтировать гораздо реже, с ямочным ремонтом ничего не получится, — считает блогер.

На границе с Кировоградской областью бетонная дорога переходит в асфальтовое покрытие.

Местами встречаются ямы, однако ближе к Кропивницкому проложен качественный асфальт.

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— Оказывается, многие вещи и многие дороги, которые были разрушены или находились в страшнющем состоянии, можно было отстроить и отремонтировать буквально за год. Видно, что стройка масштабная, видно, что брошены большие силы, но также видно, что нету до конца законченных проектов, — подытожил блогер.

Ранее Чилачава проверил качество отремонтированной трассы Киев-Кропивницкий.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за год сделали дорог в 10 раз больше, чем за предыдущие 10 лет.