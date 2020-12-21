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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Европейская дорога местного значения: блогер оценил качество ремонта трассы Кропивницкий — Кривой Рог

Известный украинский блогер Рауль Чилачава проверил состояние трассы Кропивницкий – Кривой Рог.

Блогер оценил качество ремонта трассы Кропивницкий — Кривой Рог

По его словам, год назад на этой трассе можно было «потерять и подвеску, и автомобиль».

После того как на трассе прошел ремонт в рамках Большого строительства, она имеет вид качественной европейской дороги.

Блогер оценил качество ремонта трассы Кропивницкий — Кривой Рог

– Первые 20 км – это не европейский автобан, но качественная европейская дорога местного значения, — прокомментировал блогер.

Он остался впечатлен мерами, предпринимаемыми дорожниками для обустройства трассы. 

– Дорожным покрытием я доволен, строят отбойники, облагораживают обочину, есть ливневки, — рассказал Чилачава.

Блогер оценил качество ремонта трассы Кропивницкий — Кривой Рог

Он показал также альтернативный маршрут до Кривого Рога через поселок Петрово. Там состояние дороги значительно хуже, но на ряде участков ведутся работы по укладке нового дорожного покрытия.

трасса кропивницкий - кривой рог

– Как по мне, если здесь не будут ездить какие-то грандиозные огромные фуры, а будут передвигаться просто местные жители, то эта дорога простоит вечно. И это точно в тысячу раз лучше, чем то, что было здесь раньше, — отметил блогер.

Блогер оценил качество ремонта трассы Кропивницкий — Кривой Рог

Читайте: За год дороги стали более качественными и безопасными — Укравтодор

Показав путь через район Петрово, он вернулся на отремонтированную трассу.

– По итогам первых двух эпизодов я готов сделать вывод о том, что дороги у нас появились. Осталось теперь построить города, в которые хотелось бы ехать по этим дорогам, — сказал Чилачава.

Блогер оценил качество ремонта трассы Кропивницкий — Кривой Рог

Ранее Укравтодор отремонтировал рекордное количество километров дорог по всей стране.

Укравтодор расширяет горизонт планирования до 2025 года

Благодаря успешности президентской программы в 2020 году, Укравтодор впервые может себе позволить планировать свою работу на годы вперед. В частности, глава Укравтодора Александр Кубраков представил план мегапроектов до 2025 года.

Расширить горизонт планирования позволяет обоснованное положительное влияние на макроэкономику Украины в условиях кризиса. Представляя итоги 11 месяцев этой программы, Кубраков озвучил и планы на 2021 год, согласно которым Укравтодор приведет в порядок еще 6,8 тыс. км.

Фото: Рауль Чилачава

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