Блогер оценил качество ремонта трассы Кропивницкий — Кривой Рог

Известный украинский блогер Рауль Чилачава проверил состояние трассы Кропивницкий – Кривой Рог.
По его словам, год назад на этой трассе можно было «потерять и подвеску, и автомобиль».
После того как на трассе прошел ремонт в рамках Большого строительства, она имеет вид качественной европейской дороги.
– Первые 20 км – это не европейский автобан, но качественная европейская дорога местного значения, — прокомментировал блогер.
Он остался впечатлен мерами, предпринимаемыми дорожниками для обустройства трассы.
– Дорожным покрытием я доволен, строят отбойники, облагораживают обочину, есть ливневки, — рассказал Чилачава.
Он показал также альтернативный маршрут до Кривого Рога через поселок Петрово. Там состояние дороги значительно хуже, но на ряде участков ведутся работы по укладке нового дорожного покрытия.
– Как по мне, если здесь не будут ездить какие-то грандиозные огромные фуры, а будут передвигаться просто местные жители, то эта дорога простоит вечно. И это точно в тысячу раз лучше, чем то, что было здесь раньше, — отметил блогер.
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Показав путь через район Петрово, он вернулся на отремонтированную трассу.
– По итогам первых двух эпизодов я готов сделать вывод о том, что дороги у нас появились. Осталось теперь построить города, в которые хотелось бы ехать по этим дорогам, — сказал Чилачава.
Ранее Укравтодор отремонтировал рекордное количество километров дорог по всей стране.
Укравтодор расширяет горизонт планирования до 2025 года
Благодаря успешности президентской программы в 2020 году, Укравтодор впервые может себе позволить планировать свою работу на годы вперед. В частности, глава Укравтодора Александр Кубраков представил план мегапроектов до 2025 года.
Расширить горизонт планирования позволяет обоснованное положительное влияние на макроэкономику Украины в условиях кризиса. Представляя итоги 11 месяцев этой программы, Кубраков озвучил и планы на 2021 год, согласно которым Укравтодор приведет в порядок еще 6,8 тыс. км.
Фото: Рауль Чилачава