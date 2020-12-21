Блогер оценил качество ремонта трассы Кропивницкий — Кривой Рог

Известный украинский блогер Рауль Чилачава проверил состояние трассы Кропивницкий – Кривой Рог.

По его словам, год назад на этой трассе можно было «потерять и подвеску, и автомобиль».

После того как на трассе прошел ремонт в рамках Большого строительства, она имеет вид качественной европейской дороги.

– Первые 20 км – это не европейский автобан, но качественная европейская дорога местного значения, — прокомментировал блогер.

Он остался впечатлен мерами, предпринимаемыми дорожниками для обустройства трассы.

– Дорожным покрытием я доволен, строят отбойники, облагораживают обочину, есть ливневки, — рассказал Чилачава.

Он показал также альтернативный маршрут до Кривого Рога через поселок Петрово. Там состояние дороги значительно хуже, но на ряде участков ведутся работы по укладке нового дорожного покрытия.

– Как по мне, если здесь не будут ездить какие-то грандиозные огромные фуры, а будут передвигаться просто местные жители, то эта дорога простоит вечно. И это точно в тысячу раз лучше, чем то, что было здесь раньше, — отметил блогер.

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Показав путь через район Петрово, он вернулся на отремонтированную трассу.

– По итогам первых двух эпизодов я готов сделать вывод о том, что дороги у нас появились. Осталось теперь построить города, в которые хотелось бы ехать по этим дорогам, — сказал Чилачава.

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