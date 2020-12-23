Відомий блогер проінспектував ремонт траси Миколаїв-Кропивницький

В рамках проекту Найгірші дороги України. Аудит Великого будівництва, блогер і експерт Рауль Чілачава проїхав трасою Миколаїв-Кропивницький і оцінив якість ремонту дороги, яку рік тому він визнав найгіршою в країні.

Ділянка в Миколаївській області була повністю перероблена і перетворилася на бетонну дорогу. За словами блогера, рівень якості дороги високий.

– Все зроблено з розумом, і зроблено на дуже хорошому рівні. Зараз іде благоустрій узбіч, – повідомив він.

Бетонна дорога витримує більшу вагу і вимагає менш частого ремонту.

– Бетонні дороги – потужний удар по казнокрадах, тому що цю дорогу треба ремонтувати набагато рідше, з ямковим ремонтом нічого не вийде, – вважає блогер.

На кордоні з Кіровоградською областю бетонна дорога переходить в асфальтове покриття.

Місцями зустрічаються ями, проте ближче до Кропивницького прокладено якісний асфальт.

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– Виявляється, багато речей і багато доріг, які були зруйновані або перебували в жахливому стані, можна було відбудувати і відремонтувати буквально за рік. Видно, що будівництво масштабне, видно, що докладено великих зусиль, але також видно, що немає повністю завершених проектів, – підсумував блогер.

Раніше Чілачава перевірив якість відремонтованої траси Київ-Кропивницькій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що за рік зробили доріг удесятеро більше, ніж за попередні 10 років.