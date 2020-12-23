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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Едешь – плати: Кабмин установил цены за проезд по платным дорогам

Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге общего пользования.

Водители будут платить за проезд по автодорогам, построенным на условиях концессии (государственно-частного партнерства).

Это решение было принято на заседании правительства 23 декабря.

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Ставка платы за каждый километр расстояния на такой дороге составляет:

  • для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – €0,023 (0,79 грн);
  • для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов (до 10 посадочных мест вместе с водителем), грузовых автомобилей (до 3,5 т) – €0,023 (0,79 грн);
  • для грузовых автомобилей (от 3,5 до 12 т), автопоездов (до 12 т), автобусов (от 10 до 29 посадочных мест, не более 12 т) – €0,045 (1,5 грн);
  • для грузовых автомобилей и автопоездов (более 12 т), автобусов (более 29 посадочных мест, более 12 т) – €0,133 (4,55 грн).

На каких дорогах реализуют государственно-частное партнерство:

  • Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);
  • Борисполь – Полтава (М-03);
  • Херсон – Николаев (М-14);
  • Киев – Житомир – Ровно (М-06);
  • Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);
  • Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04, H11).

Стоимость проезда по первой платной дороге

В прошлом году в Укравтодоре обнародовали цену платной дороги Львов-Краковец.

По предварительным подсчетам она составит не более 7-10 евроцентов за один километр.

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