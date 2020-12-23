Кабмин утвердил максимальный размер платы за разовый проезд по автодороге общего пользования.

Водители будут платить за проезд по автодорогам, построенным на условиях концессии (государственно-частного партнерства).

Это решение было принято на заседании правительства 23 декабря.

Читайте: В Украине планируют ввести плату для фур за проезд по дорогам

Ставка платы за каждый километр расстояния на такой дороге составляет:

для мотоциклов с прицепом (коляской) и без него, а также легковых автомобилей – €0,023 (0,79 грн);

для легковых автомобилей с прицепом, микроавтобусов (до 10 посадочных мест вместе с водителем), грузовых автомобилей (до 3,5 т) – €0,023 (0,79 грн);

для грузовых автомобилей (от 3,5 до 12 т), автопоездов (до 12 т), автобусов (от 10 до 29 посадочных мест, не более 12 т) – €0,045 (1,5 грн);

для грузовых автомобилей и автопоездов (более 12 т), автобусов (более 29 посадочных мест, более 12 т) – €0,133 (4,55 грн).

На каких дорогах реализуют государственно-частное партнерство:

Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

Борисполь – Полтава (М-03);

Херсон – Николаев (М-14);

Киев – Житомир – Ровно (М-06);

Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04, H11).

Стоимость проезда по первой платной дороге

В прошлом году в Укравтодоре обнародовали цену платной дороги Львов-Краковец.

По предварительным подсчетам она составит не более 7-10 евроцентов за один километр.