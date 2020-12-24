Укравтодор намерен соединить Львовскую и Луганскую области единой магистралью.

Новый маршрут М-30 Стрый — Изварино объединит две дороги международного значения М-12 Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка и М-04 Знаменка — Луганск — Изварино.

Общая длина трассы составит 1 392,3 км, сообщает пресс-служба Укравтодора.

План новой магистрали в четверг осмотрел президент Украины Владимир Зеленский во время открытия движения на балочном мосту в Запорожье.

— Мы хотим соединить Западную и Восточную Украину трассой М-30. Название будет к 30-летию Независимости Украины. Часть будущей трассы была восстановлена в этом году. Часть будет восстановлена в следующем году. Это будет самая длинная трасса страны. Несмотря на то, что отдельная часть находится сейчас на временно оккупированной территории. Почти 1 400 км. Сейчас сама трасса у нас 900 км, — отметил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.







К 30-летию независимости Львовскую и Луганскую области объединят новой магистралью М-30 / 2 фотографии

— Мы планируем полностью завершить обновление маршрута от Стрыя до Покровска до 24 сентября 2021 года. За первый год Большого строительства обновили более 200 км дороги М-12, в следующем основные работы будут сосредоточены на М-04, которая сейчас является худшей международной дорогой Украины. Сейчас любой навигатор строит маршрут с запада на восток через трассу М-06 и М-03, с появлением М-30 — мы ожидаем увеличения трафика на этом направлении как минимум на 1,5 раза, — добавил глава Укравтодора Александр Кубраков.

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По данным Укравтодора, на сегодняшний день восстановлено более 580 км будущего маршрута М-30. К концу 2021 отремонтируют еще 750 км. В 2020 на автодороге М-12 дорожники работают в пяти областях на 246,1 км дороги и пяти искусственных сооружениях.

В частности, в Ивано-Франковской области будет обновлено 10 км, во Львовской — капитально отремонтировано 44 км, в Хмельницкой обновят 96 км дороги, два путепровода и объездную г. Хмельницкий.

На Виннитчине обновят 25,6 км автодорог, путепровод и мост, в Черкасской области — 10,8 км, в Кировоградской — 36 км, включая объездную г. Кропивницкий. На трассе Знаменка — Луганск — Изварино ремонтируют 120 км в Днепропетровской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что Кабмин установил цены за проезд по платным дорогам.