Дело Татарова передали в СБУ: реакция НАБУ

Офис генпрокурора передал дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова на расследование в Службу безопасности Украины, хотя прежде его вели работники НАБУ.

Соответствующее решение было принято заместителем генерального прокурора Алексеем Симоненко 23 декабря.

В официальном заявлении НАБУ отметили, что его утвердили в тайне, без консультаций с Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, фактически под покровом ночи, а отметка в Едином реестре досудебных расследований появилась в 23.42.

— Закон запрещает передавать дела, в которых исследуются преступления, подследственные НАБУ, в другие органы досудебного расследования. Так Офис генпрокурора сознательно принял незаконное решение, которое грубо противоречит требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины, — отметили в НАБУ.

Кроме того, в НАБУ сообщили, что они имеют доказательства того, что заместитель руководителя Офиса президента Ермака Олег Татаров, в прошлом — топ-чиновник государственной компании Укрбуд — причастен к оказанию взятки за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии Украины.

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24 декабря в 12.30 в Антикоррупционном суде должно было начаться заседание по избранию меры пресечения Олегу Татарову, а следствие ходатайствовало о содержании под стражей с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.

— Чтобы исключить избрание меры пресечения, дело для расследования передали СБУ, доведя этот факт до сведения прокуроров САП в 9.00, — заявили в НАБУ.

Кроме того, в Национальном антикоррупционном бюро отметили, что еще 1 декабря, накануне сообщения Татарову о подозрении, генеральный прокурор тайно, не ставя в известность процессуальных руководителей, без изучения материалов уголовного производства и при отсутствии каких-либо правовых оснований, изменила группу прокуроров, отсрочив сообщение о подозрении должностному лицу на 17 дней.

18 декабря НАБУ сообщило о подозрении Татарову — заместителю главы Офиса президента.

Другими фигурантами по делу являются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат (по совместительству — бывший конечный бенефицар ООО Укрбуд Девелопмент).