Справу Татарова передали до СБУ: реакція НАБУ

Офіс Генпрокурора передав справу заступника голови Офісу президента Олега Татарова на розслідування до Служби безпеки України, хоча до цього її вели працівники НАБУ.

Відповідне рішення було ухвалене заступником генерального прокурора Олексієм Симоненко 23 грудня.

У офіційній заяві НАБУ зазначили, що його затвердили втаємничено, без консультацій із Національним антикорупційним бюро та Спеціалізованою антикорупційної прокуратури, фактично під покровом ночі, а відмітка в Єдиному реєстрі досудових розслідувань з’явилась о 23.42.

– Закон забороняє передавати справи, у яких досліджуються злочини, підслідні НАБУ, до інших органів досудового розслідування. Так Офіс генпрокурора свідомо ухвалив незаконне рішення, яке грубо протирічить вимогам Кримінального процесуального кодексу України, – зазначили у НАБУ.

Окрім того, у НАБУ повідомили, що вони мають докази того, що заступник керівника Офісу президента Єрмака Олег Татаров, у минулому — топ-посадовець державної компанії Укрбуд — причетний до надання хабаря за забезпечення видання недостовірного письмового висновку судового експерта у справі щодо заволодіння 81 млн грн Національної гвардії України.

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24 грудня о 12.30 в Антикорупційному суді мало розпочатись засідання щодо обрання запобіжного заходу Олегу Татарову, а слідство клопотало про тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 10 млн грн.

– Щоб унеможливити обрання запобіжного заходу, справу для розслідування передали СБУ, довівши цей факт до відома прокурорів САП о 9 ранку, – заявили у НАБУ.

Окрім того, у Національному антикорупційному бюро зазначили, що ще 1 грудня, напередодні повідомлення Татарову про підозру, генеральний прокурор таємно, без відома процесуальних керівників, без вивчення матеріалів кримінального провадження та за відсутності будь-яких правових підстав, змінила групу прокурорів, що відтермінувало повідомлення про підозру посадовцю на 17 днів.

18 грудня НАБУ повідомило про підозру Татарову – заступнику голови Офісу президента.

Іншими фігурантами у справі є заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат (за сумісництвом – колишній кінцевий бенефіцар ТОВ Укрбуд Девелопмент).