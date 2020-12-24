Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО – Кулеба

Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
– Ні. Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО, – зазначив міністр.
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Також він анонсував зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сийярто, проте точних домовленостей з цього приводу ще немає.
– Але готовність до цієї зустрічі є і у нього, і мене, – підкреслив Кулеба.
Візит Кулеби в Угорщину
Хоча 29 травня Дмитро Кулеба у Будапешті зустрічався із угорським колегою Петером Сійярто.
Упродовж зустрічі сторони узгодили багато важливих пунктів, які перешкоджали налагодити співпрацю обох країн.
Про що домовились дипломати:
- Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО;
- узгодили питання про мову та освіту;
- узгодили візит Сійярто у Київ;
- Реконструювати лікарню в Берегово.
Також Україна і Угорщина домовились зосередитись на розвитку торговельних відносин та розбудові прикордонної інфраструктури