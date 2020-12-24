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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО – Кулеба

Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Ні. Угорщина не буде повністю блокувати відносини України з НАТО, – зазначив міністр.

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Також він анонсував зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сийярто, проте точних домовленостей з цього приводу ще немає.

– Але готовність до цієї зустрічі є і у нього, і мене, – підкреслив Кулеба.

Візит Кулеби в Угорщину

Хоча 29 травня Дмитро Кулеба у Будапешті зустрічався із угорським колегою Петером Сійярто.

Упродовж зустрічі сторони узгодили багато важливих пунктів, які перешкоджали налагодити співпрацю обох країн.

Про що домовились дипломати:

  • Угорщина не блокуватиме вступ України в НАТО;
  • узгодили питання про мову та освіту;
  • узгодили візит Сійярто у Київ;
  • Реконструювати лікарню в Берегово.

Також Україна і Угорщина домовились зосередитись на розвитку торговельних відносин та розбудові прикордонної інфраструктури

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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