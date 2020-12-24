Минздрав обновил списки стран, которые по количеству активных случаев коронавируса относятся к красной и зеленой зоне. В красную зону перешли Великобритания, Румыния и Германия, а Иордания присоединилась к зеленой.

В зеленую зоне входят: Италия, Польша, Канада, Франция, Испания, Китай, Россия, Греция, Норвегия, Финляндия, Египет и другие.

В красной зоне остаются: Литва, Грузия, США, Турция, Венгрия, Великобритания, Германия, Болгария, Дания, Латвия и другие.

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Украина продолжает оставаться в зеленой зоне распространения коронавируса.

Всего в перечне значится 194 государства, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения.

Страны, после посещения которых не требуется самоизоляция

Министерство иностранных дел назвало страны, куда украинцы могут отправиться в отпуск за границей 2020.

Прибытие из страны зеленой зоны:

самоизоляция или обсервация не требуется.

Прибытие из страны красной зоны:

обсервация/самоизоляция на 14 дней после пересечения границы (можно ее прекратить, если сдать ПЦР-тест).

Можно избежать самоизоляции, если предоставить ПЦР-тест еще до возвращения в Украину, но не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.