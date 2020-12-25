Татаров не коррупционер, но должен доказать, что ни в чем не виноват — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский не считает заместителя главы Офиса президента Олега Татарова коррупционером, но у верен в том, что он должен доказать что ни чем не виноват.

— Я даже не могу делать такие выводы! Уголовное дело касается 2017 года. Я не был тогда президентом, он не работал в Офисе. Поэтому фразы “во времена Зеленского опять коррупция” — нечестные. Это наносит раны, это сказывается на мне лично. Речь идет не о рейтинге и не об имидже, — сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что потребовал от руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака освободить Татарова от занимаемой должности, как только получил информацию о его обвинении в коррупции.

— Только появились новости о Татарове, я вызвал Ермака и сказал: Если история хотя бы одним словом связана с его работой здесь, попроси человека уйти. Затем мы узнаем, что речь идет о 2017-м. Оказывается, всех людей в этом деле отпустили. С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры. Все эти полномочия передали Андрею Смирнову. Это конфликт интересов. Поэтому мы сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват, — отметил Зеленский.

Читайте: Татаров подаст в суд на директора НАБУ Сытника

Президент Украины подчеркнул, что любой человек из его окружения, заподозренный в коррупции, будет немедленно уволен.

— Хочу подчеркнуть: если те, кто работает со мной, будут заподозрены в коррупции, эти люди будут уволены. И я таких примеров у себя в Офисе за полтора года пока не видел. В армии ничего не крали, бронежилеты с дырками не продавали, взятки не получали, — подытожил Зеленский.

18 декабря НАБУ сообщило о подозрении Татарову — заместителю главы Офиса президента.

Другими фигурантами по делу являются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины и бывший народный депутат (по совместительству — бывший конечный бенефицар ООО Укрбуд Девелопмент).

Источник: Фокус