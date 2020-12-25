Татаров не корупціонер, але повинен довести, що ні чому не винен – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський не вважає заступника голови Офісу президента Олега Татарова корупціонером, але впевнений у тому, що він повинен довести що ні чому не винен.

– Я навіть не можу робити такі висновки! Кримінальна справа стосується 2017 року. Я не був тоді президентом, він не працював в Офісі. Тому фрази “за часів Зеленського знову корупція – нечесні. Це завдає ран, це позначається на мені особисто. Йдеться не про рейтинг і не про імідж, – сказав президент.

Зеленський наголосив, що зажадав від керівника Офісу президента України Андрія Єрмака звільнити Татарова від займаної посади, щойно отримав інформацію про його обвинуваченні в корупції.

– Тільки-но з’явилися новини про Татарова, я викликав Єрмака і сказав: Якщо історія хоча б жодним словом пов’язана з його роботою тут, попроси людину піти. Потім ми дізнаємося, що йдеться про 2017-й. Виявляється, всіх людей у цій справі відпустили. З цього тижня Татарова ми усунули від справ НАБУ, прокуратури. Всі ці повноваження передали Андрію Смирнову (заступник голови ОП). Це конфлікт інтересів. Тому ми сказали, щоб Татаров йшов і доводив, що він ні в чому не винен, – зазначив Зеленський.

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Президент України наголосив, що будь-яка людина з його оточення, запідозрена у корупції, буде негайно звільнена.

– Хочу підкреслити: якщо ті, хто працює зі мною, будуть запідозрені в корупції, ці люди будуть звільнені. І я таких прикладів у себе в Офісі за півтора року поки не бачив. В армії нічого не крали, бронежилети з дірками не продавали, хабарі не отримували, – підсумував Зеленський.

18 грудня НАБУ повідомило про підозру Татарову – заступнику голови Офісу президента.

Іншими фігурантами у справі є заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України та колишній народний депутат (за сумісництвом – колишній кінцевий бенефіцар ТОВ Укрбуд Девелопмент).

Джерело: Фокус