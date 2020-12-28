Офис генпрокурора обратился к президенту Владимиру Зеленскому и попросил отстранить главу Конституционного суда Александра Тупицкого с должности судьи.

Сообщение о подозрении главе КСУ из-за того, что он не явился в прокуратуру, отправили по почте.

— Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, однако не предоставил документы об уважительности причин неявки. Уведомление о подозрении вручается в день его составления, а в случае невозможности вручения отправляется по почте в тот же день, — сообщили в Офисе генрокурора.

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Главу Конституционного суда Александра Тупицкого подозревают в подкупе свидетеля, а также в том, что он вводил в заблуждение суд, используя заведомо ложные показания свидетеля.

24 декабря стало известно, что Александра Тупицкого вызывают в Офис генпрокурора. Тогда СМИ сообщали, что главе Конституционного суда Украины якобы должны вручить подозрение.

Александр Тупицкий оказался в центре внимания после отмены Конституционным судом ответственности за недостоверное декларирование. После этого в ГБР заявили, что открыли несколько уголовных производств.