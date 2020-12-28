Офіс генпрокурора звернувся до президента Володимира Зеленського і попросив відсторонити главу Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді.

Повідомлення про підозру голові КСУ через те, що він не з’явився в прокуратуру, відправили поштою.

– Тупицький повідомив, що не може прибути за сімейними обставинами, проте не надав документи про поважність причин неявки. Повідомлення про підозру вручається у день його складання, а в разі неможливості вручення відправляється поштою в той же самий день, – повідомили в Офісі генрокурора.

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Главу Конституційного суду Олександра Тупицького підозрюють у підкупі свідка, а також у тому, що він вводив в оману суд, використовуючи завідомо неправдиві показання свідка.

24 грудня стало відомо, що Олександра Тупицького викликають до Офісу генпрокурора. Тоді ЗМІ повідомляли, що голові Конституційного суду України нібито мають вручити підозру.

Олександр Тупицький опинився у центрі уваги після скасування Конституційним судом відповідальності за недостовірне декларування. Після цього у ДБР заявили, що відкрили кілька кримінальних проваджень.