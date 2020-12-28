Суперечить Конституції: КСУ відреагував на можливу відставку Тупицького

Конституційний суд України відреагував на новини щодо можливої відставки очільника Віктора Тупицького. За словами представників КСУ, його звільнення суперечитиме Конституції України, а саме статті 149-1.

Крім того, вони зазначили, що рішення про звільнення судді може ухвалювати тільки Конституційний суд.

– Суддя звільняється з посади лише у разі настання певної події чи фактичних обставин, підтверджених відповідним актом.

Також у КСУ підкреслили, що для звільнення судді потрібно щонайменше 12 голосів суддів.

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Відставка голови КСУ

28 грудня стало відомо, що Офіс генерального прокурора звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням звільнити Віктора Тупицького – очільника КСУ.

Днями його викликали на допит, однак Тупицький не з’явився.

Джерело: Конституційний суд України