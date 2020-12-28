Популярные имена 2020 – список

Министерство юстиции составило список самых редких и самых популярных имен для детей в Украине, которые родились в 2020 году.

Так, наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали: Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

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Неординарными девчачьими именами были: Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

И все же большинство родителей называли детей традиционными именами.

Так, среди мальчиков в этом году в Украине больше появилось Артемов, Андреев, Богданов, Владиславов, Владимиров, Даниилов, Дмитриев.

Среди женских имен наиболее популярными в 2020 году стали: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

В России мальчика назвали в честь Covid-19

В 2020 году в российском городе Новокузнецк новорожденного мальчика назвали Ковид.

Имя составили из аббревиатуры Covid, что по-английски расшифровывается как COrona VIrus Disease (коронавирусная болезнь).

Пара считает, что слово Ковид обладает сильной энергетикой, поэтому такое имя принесет их ребенку удачу.