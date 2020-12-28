PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

Зеленский, Янык и Шанель: как украинцы называли детей в 2020 году

Министерство юстиции составило список самых редких и самых популярных имен для детей в Украине, которые родились в 2020 году.

Так, наиболее редкими именами среди мальчиков в этом году стали: Зеленский, Янык, Вакула, Лимон, Киев, Князь, Принц, Парижан.

Читайте: Как в Украине изменить имя и фамилию (инфографика)

Неординарными девчачьими именами были: Луна, Империя, Золушка, Хрусталина, Квитка, Шанель, Нева.

Популярные имена 2020 – список

И все же большинство родителей называли детей традиционными именами.

Так, среди мальчиков в этом году в Украине больше появилось Артемов, Андреев, Богданов, Владиславов, Владимиров, Даниилов, Дмитриев.

Среди женских имен наиболее популярными в 2020 году стали: Анна, Анастасия, Антонина, Богдана, Валерия, Виктория.

В России мальчика назвали в честь Covid-19

В 2020 году в российском городе Новокузнецк новорожденного мальчика назвали Ковид.

Имя составили из аббревиатуры Covid, что по-английски расшифровывается как COrona VIrus Disease (коронавирусная болезнь).

Пара считает, что слово Ковид обладает сильной энергетикой, поэтому такое имя принесет их ребенку удачу.

Источник: Минюст

Фото: Минюст

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка