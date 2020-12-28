Популярні імена 2020 – список

Міністерство юстиції склало список найбільш рідкісних та найбільш популярних імен для дітей в Україні, які народилися в 2020 році.

Так, найбільш рідкісними іменами серед хлопчиків цьогоріч стали: Зеленський, Яник, Вакула, Лимон, Київ, Князь, Принц, Парижан.

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Неординарними дівчачими іменами були: Луна, Імперія, Золушка, Хрусталіна, Квітка, Шанель, Нева.

Та все ж більшість батьків давали дітям традиційні імена.

Так, серед хлопчиків цьогоріч в Україні найбільше з’явилось Артемів, Андріїв, Богданів, Владиславів, Володимирів, Данилів, Дмитрів.

Серед жіночих імен найбільш популярними в 2020 році стали: Анна, Анастасія, Антоніна, Богдана, Валерія, Вікторія.

У Росії хлопчика назвали на честь Covid-19

У 2020 році в російському місті Новокузнецьк новонародженого хлопчика назвали Ковід.

Ім’я склали з абревіатури Covid, що англійською розшифровується як COrona VIrus Disease (коронавірусна хвороба).

Пара вважає, що слово Ковід має сильну енергетику, тому з таким іменем їхній дитині щаститиме.