Рада пропонує запровадити конфіскацію майна за дзвінки про псевдомінування

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді ухвалити закон, який передбачає посилення відповідальності за завідомо неправдиві повідомлення про мінування метрополітенів, аеропортів, вокзалів та інших об’єктів.

Зокрема, документом пропонують внести зміни до ст. 259 Кримінального кодексу. Якщо законопроект ухвалять, то псевдомінерам можуть:

крім позбавлення волі від двох до шести років, запровадити додаткове покарання у вигляді конфіскації майна;

якщо таке саме порушення скоїли повторно або якщо об’єктами псевдомінування стали критично важливі об’єкти інфраструктури, будівлі органів державної влади, установи охорони здоров’я або освіти – порушника можуть позбавити волі від чотирьох до восьми років з можливою конфіскацією майна.

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Наразі за псевдомінування конфіскація майна не передбачена. Згідно із законодавством, неправдиві повідомлення про замінування зазвичай кваліфікують за ст. 259 КК України.

Вона передбачає покарання у вигляді штрафу від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців або позбавлення волі на строк від двох до шести років.