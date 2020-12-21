В центре Хмельницкого 65-летняя женщина “заминировала” магазин одежды

В Хмельницком утром 21 декабря поступило сообщение о минировании магазина верхней одежды.

Инцидент произошел на улице Камянецкой. К правоохранителям в 5 утра обратилась продавщица, которой с угрозами позвонила неизвестная женщина.

Поиски продолжались несколько часов. Выяснилось, что магазин “заминировала” 65-летняя хмельничанка. Мотивы угроз она не объяснила.

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Женщина была задержана. Дело будет расследоваться по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение о минировании) УК Украины.

Горе-шутнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

Минировании доме престарелых в Каховке

Летом в Херсонской области 40-летний мужчина “заминировал” дом престарелых в Каховке.

Он сам позвонил в полицию и сообщил о взрывчатке. Правоохранители за 15 минут смогли установить личность псевдоминера, который во время задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что после ссоры с женой ему стало очень грустно, и так он хотел развлечься.